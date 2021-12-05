Журналист связывает поджог только с его профессиональной деятельностью.

В Ужгороде неизвестные сожгли автомобили журналиста Павла Билецкого и его жены.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в Facebook.

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"Сегодня в Ужгороде около 5-ти утра сгорели два автомобиля, которые принадлежат закарпатском журналисту Павлу Билецкому и его жене", - написал он и добавил, что журналист связывает поджог только с его профессиональной деятельностью.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, сообщение о возгорании машины на окраине Ужгорода поступило правоохранителям около 5:20.

На месте выяснилось, что огнем полностью разрушен автомобиль марки Subaru Forester и частично припаркованная неподалеку машина Volkswagen Beetle.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Павел Билецкий является основателем и главным редактором информационного агентства "ЗИДО", членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ. Он также опубликовал видео горящего автомобиля.

Как сообщал УНИАН, ранее монах монастыря в Киево-Печерской лавре напал на журналиста "Магнолия-ТВ" во время ведения стрима по ликвидации пожара в художественных мастерских на территории лавры. Такие действия представителей церкви являются препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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Автор: Светлана Закелова