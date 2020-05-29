В Одессе трамвай сошел с рельсов, которые деформировались в результате ливня

По словам очевидцев, у вагона оторвало колесо.

Сегодня в Одессе трамвай сошел с рельсов, которые деформировались в результате вчерашнего ливня.

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Как сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», трамвай маршрута №18 утром сошел с рельсов в районе 12-й станции Большого Фонтана.

Отмечается, что сход с рельсов произошел из-за того, что прошедший в четверг ливень стал причиной деформации рельсов.

«Также на рельсах оказался посторонний предмет – камень, что также стало причиной схода трамвайного вагона маршрута № 18. Никто не пострадал, работники предприятия занимаются восстановлением движения», - сообщили в «Одесгорэлектротранс».

Со слов очевидцев, у вагона в результате аварии оторвало колесо.

Как сообщили в мэрии Одессы, 28 мая в городе выпало 49,5 мм осадков в формате залпового ливня при месячной норме 26 мм.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Натальи Мостовских, коммунальщики сделали все, чтобы оперативно приступить к очистке дождеприемников.

«Однако вместо прогнозируемых 13-16 миллиметров, выпало 49,5 мм осадков. С таким объемом воды ливневая канализация справиться не могла, что и привело к подтоплению ряда улиц», - отметила Мостовских.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе произошел «залповый» ливень, были затоплены улицы и затруднено движение транспорта.

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