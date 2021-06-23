Злоумышленник утверждал, что нашел пенсионерку уже мертвой.

В Одесской области задержан 56-летний мужчина, который подозревается в убийстве своей 84-летней матери.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, убийство совершено в Нерубайской сельской общине.

Пенсионерка была обнаружена в своем дворе с разбитой головой. Сын 84-летней женщины, сообщивший в полицию о случившемся, утверждал, что обнаружил мать уже мертвой, когда проснулся. В доме были выбиты стекла на дверях, разбросаны вещи со следами крови и другие вещественные доказательства. Однако мужчина отрицал свою причастность к преступлению.

«Только под давлением неоспоримых доказательств, которые полицейские собрали с места происшествия, мужчина рассказал, как будучи пьяным, избил мать деревянной палкой. Он смыл с себя следы крови, переоделся в чистую одежду и позвонил в полицию», - сообщили в главке.

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По результатам предварительного расследования фигуранту сообщили о подозрении в убийстве и поместили в следственный изолятор. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит его вменяемость.

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Автор: Лариса Козовая