В Суворовском районе Одессы при попытке скрыться от полиции пьяный водитель протаранил 9 автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня ночью внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, который нарушил правила дорожного движения на улице Семена Палия. С помощью громкоговорителя и специальных сигналов патрульные требовали остановить машину, однако водитель увеличил скорость и пытался скрыться.
«Во время преследования, на улице Академика Бочарова, нарушитель допустил столкновение с 9 автомобилями, которые были припаркованы на обочине дороги. В результате последнего столкновения, автомобиль получил очень сильные повреждения и не смог двигаться дальше», - рассказали в управлении.
Патрульные задержали водителя и заметили, что у него признаки опьянения. Прибор Drager показал, что в его крови 1,23 промилле содержания алкоголя.
На водителя составили административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления) КоАП.
Также выяснилось, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения.
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