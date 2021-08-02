Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, мотивируя это тем, что не хочет тратить время.

В Деснянском районе Киева полицейские обнаружили пьяного водителя маршрутки, который перевозил пассажиров.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что на улице Милославской инспекторы отдела безопасности дорожного движения выявили водителя автобуса Ataman, который осуществлял перевозку пассажиров с явными признаками алкогольного опьянения.

"Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, мотивируя это тем, что не хочет тратить время", - рассказали в полиции.

Кроме того, патрульные выяснили, что мужчина вообще не должен садиться за руль, ведь в прошлом году его ограничили в праве управления транспортными средствами.

Читайте такжеПогибли на свидании: появились жуткие детали смерти молодой пары в парке Львова (фото, видео)Так, водителя отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в праве управления). О происшествии также сообщили перевозчику.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве неадекватные подростки набросились на прохожего и задули его газом. В Сети уже показали видео.

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Автор: Таня Поляковская