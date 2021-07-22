На пляже "Аркадия" потоком воды человека понесло в сторону Черного моря.

В Одессе разыскивают мужчину, который мог погибнуть во время ливня на побережье.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, в настоящее время в районе Аркадии разыскивается человек, который, возможно, погиб – его унесло потоком воды.

"Пока тело не обнаружили. Идет осмотр прибрежной зоны и акватории", - отметили в мэрии.

Информация о погибшем человеке появилась в социальных сетях. Также тиражируется видео, на котором поток воды уносит мужчину. Исходя из видеозаписи, он мертв или без сознания, поскольку не пытается противостоять стихии.

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Люди сообщают, что в районе ресторана "Ассоль" поток воды унес мужчину в сторону моря.

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Автор: Лариса Козовая