Злоумышленник угрожал людям топором.

В Одессе патрульный Дмитрий Петюк задержал мужчину, который ворвался в кафе с топором и начал все вокруг крушить.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управление патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что у инспектора Петюка был выходной день и вечером он отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города.

"В помещение забежал агрессивный пьяный мужчина с топором. Он угрожал гражданам и начал топором крушить столы. Дмитрий сразу отреагировал - с помощью небезразличных граждан разоружил и задержал злоумышленника", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем задержанный был передан следственно-оперативной группе, которая даст правовую квалификацию действиям мужчины.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе Донецкой области тиктокер ради "вирусного" видео для соцсетей бросал с балкона топор. Полицейским тиктокер признался, что хотел снять "вирусное" видео для соцсетей. Он также добавил, что не имел целью кому-то причинить вред, а лишь хотел "пошутить".

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