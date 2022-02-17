Водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В Киевском районе Одессы водитель на иномарке сбил девочку, переходившую дорогу, и протаранил три припаркованных автомобиля.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

По предварительной информации, сегодня вечером водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по проспекту Небесной сотни в направлении проспекта Академика Глушко, выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В результате он сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Затем по инерции продолжил движение и врезался в припаркованные автомобили. Три машины повреждены. Девочка доставлена в больницу.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе заметили мужчину, который ехал по проезжей части на электрическом велосипеде с двумя детьми, нарушая правила дорожного движения и ставя под удар жизнь несовершеннолетних.

На опубликованном ролике видно мужчину, который едет на электровелосипеде. При этом один ребенок сидит впереди него, а второй позади, обхватив "водителя" руками. Дети никоим образом не застрахованы от падения, как и сам мужчина. У них даже нет шлемов.

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