В результате обстрела никто не пострадал.

В Одессе вчера неизвестные обстреляли детский сад "Золушка" №138, который находится на проспекте Небесной сотни.

Об этом пишут местные СМИ, публикуя видео последствий обстрела.

На момент обстрела в учреждении детей уже не было. Руководство детского сада обратилось в полицию. Причины инцидента пока не установлены.

Массовое минирование в Одессе

Сегодня в Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании 186 детских садов.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня на электронный адрес полиции поступила информация о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Что было ранее

15 января на электронный адрес регионального главка Нацполиции поступило анонимное сообщение о 185-ти детских садах Одессы, в которых якобы должен произойти взрыв.

Из 185 упомянутых детсадов 128 – коммунальной формы собственности, остальные – частные. Сообщение оказалось ложным. Полиция открыла уголовное производство.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Юрий Годован, Лариса Козовая