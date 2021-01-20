В Одессе вчера неизвестные обстреляли детский сад "Золушка" №138, который находится на проспекте Небесной сотни.
Об этом пишут местные СМИ, публикуя видео последствий обстрела.
На момент обстрела в учреждении детей уже не было. Руководство детского сада обратилось в полицию. Причины инцидента пока не установлены.
Массовое минирование в Одессе
Сегодня в Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании 186 детских садов.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня на электронный адрес полиции поступила информация о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.
Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Что было ранее
- 15 января на электронный адрес регионального главка Нацполиции поступило анонимное сообщение о 185-ти детских садах Одессы, в которых якобы должен произойти взрыв.
- Из 185 упомянутых детсадов 128 – коммунальной формы собственности, остальные – частные. Сообщение оказалось ложным. Полиция открыла уголовное производство.
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