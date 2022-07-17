Также фигурант получил 4 года заключения условно.

В Одессе мужчина получил приговор за сепаратизм. Его приговорили к прочтению исторической монографии Михаила Грушевского "История Украины-Руси". Также фигурант получил 4 года заключения условно.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор вынес судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов.

Установлено, что весной этого года фигурант разместил в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" призыв, направленный к свержению конституционного строя.

Он написал, что Харьков, Мариуполь, Сумы, Днепропетровск и другие города "построены русскими царями и князьями", в связи с чем, по его мнению, не имеют отношения к Украине. В этом сообщении злоумышленник заявил, что юго-восток страны - это так называемая "Новороссия", где живут русские люди, которых "загнали в кредитную кабалу". Также осужденный высказался оскорбительно в адрес государственной власти Украины и призвал к вооруженному восстанию.

"Жители Харькова, Мариуполя, Днепропетровска, Сум, Кировограда и остальных городов Новороссии: берите в руки оружие и боритесь за свою свободу, если вы уже не в силах, то выходите на митинги... Совместными усилиями мы присоединимся к Российской Федерации!!!",- написал он.

Кроме того, злоумышленник разместил рисунок в виде географической карты, на которой Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и Крым изображены в составе РФ.

Как отмечается в приговоре, одессита признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Также на мужчину возложены обязанности, в частности, прочитать монографию "История Украины-Руси".

Справка УНИАН. "История Украины-Руси" — 10-томная монография Михаила Грушевского. Главный труд его жизни. Содержит изложение истории Украины от древних времен до второй половины 17 века. Писалась с перерывами в течение 1895-1933 годов. Оказала влияние на формирование украинской историографии новейшего времени.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе мужчина набросился на музыканта за пение на украинском.

Вас также могут заинтересовать новости: