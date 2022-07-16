Правонарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Одессе мужчина набросился на пенсионера за пение на украинском языке.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Конфликт с уличным музыкантом относительно исполнения украинской песни обернулся для 36 - летнего одессита уголовной ответственностью", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории парка Победы. Услышав авторскую композицию в исполнении 62-летнего горожанина, правонарушитель начал требовать прекратить ее пение, после чего толкнул микрофон исполнителя и убежал.

Потерпевший обратился в полицию и правоохранители установили личность правонарушителя. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В соцсетях очевидцы написали, что инцидент произошел на этой неделе. В парке Победы мужчина набросился на певца, потому что был недоволен тем, что он поет на украинском языке.

"Любителю русского мира не понравилось, что дедушка пел украинские песни. И докопался до него, сказав: "Из-за таких, как ты, у нас война" и перевернул микрофон деда...", - пишут люди.

Отмечается, что присутствующие при этом одесситы очень плохо высказывались о злоумышленнике.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области мужчина за шумное поведение застрелил юношу.

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