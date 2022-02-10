Подозреваемого, которого сначала забрали в полицию, отпустили под личное обязательство.

В Одессе мужчина жестоко избил и покусал полицейского, приехавшего на вызов.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что преступление было совершено в доме на улице Петрашевского, 44, куда на вызов прибыл наряд полиции. Хозяин дома, 1963 года рождения, вел себя неадекватно, агрессивно, бросался на правоохранителей и не реагировал на их замечания.

Затем нанес ряд ударов в голову и область грудной клетки инспектору 1997 года рождения, а также укусил его за руку.

Полицейский госпитализирован. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, укушенная рана правой руки.

При этом подозреваемый, которого доставили в полицию, отпущен под личное обязательство.

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