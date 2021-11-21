По словам правоохранителей, 42-летний мужчина был пьян.

В Кривом Роге водитель после аварии прокусил руку патрульному полицейскому и ударил сотрудника Национальной гвардии.

Как сообщает "Информатор", в субботу, 20 ноября, около 19:00, в микрорайоне Заречный столкнулись Volkswagen и Mitsubishi.

По предварительной информации, Volkswagen ехал в сторону объездной дороги, когда из двора дома №24 на улице Электрозаводской выезжал Mitsubishi. В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi: его с травмой головы забрали в больницу.

Когда на место аварии прибыли патрульные, водитель Volkswagen на них набросился. Одному он прокусил руку, а затем еще ударил нацгвардейца.

Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчинПо словам пресс-службы патрульной полиции города, один из участников, 42-летний водитель Volkswagen, был пьян. Во время общения с полицейскими он угрожал физической расправой, а затем нанес телесные повреждения.

Патрульному оказывали помощь в "скорой". По предварительной информации, у него ранен палец, а также есть ушиб шеи и челюсти.

Нападавшего мужчину задержали и доставили в райотдел полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в российской Ленинградской области водитель потерял на трассе труп. Во время аварии из багажника одной из машин выпало изуродованное тело мертвого человека. При этом погиб он не в ДТП.

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Автор: Катерина Комолова