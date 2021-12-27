Пока хозяйки грызлись, животные спокойно наблюдали за происходящим.

В Германии две владелицы собак устроили потасовку, и одна укусила другую за ногу.

Жительницы Тюрингии не сошлись во взглядах на воспитание питомцев, пишет DW.

По данным полиции, 27-летняя хозяйка пса увидела, как другая 51-летняя женщина ударила свою собаку, и решила вмешаться. Завязалась ссора, в результате которой владелицы животных подрались.

В какой-то момент старшая вонзилась зубами в ногу младшей, что привело к травме.

Пока хозяйки грызлись, собаки спокойно наблюдали за происходящим. Теперь женщинам предстоит разбирательство в суде по делу о причинении телесных повреждений.

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