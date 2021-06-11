В момент происшествия пострадавший мужчина был пьян

Мужчина в Молочанске Запорожской области угрожал гранатой своему работодателю. В результате взрыва ему оторвало руку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент произошел еще 9 июня. По данным правоохранителей, владелец "ВАЗ-2109" приехал из Запорожья в Молочанск. Он должен был забрать авто у мужчины, который на него работал. В этот момент 38-летний мужчина сидел за рулем, хотя был изрядно пьян.

Между владельцем авто и жителем Молочанска разгорелся конфликт, в ходе которого работодатель уволил мужчину. После чего дебошир вышел из машины и достал гранату.

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Предприниматель успел отбежать, когда граната взорвалась прямо в руке 38-летнего мужчины, результате чего ему оторвало руку до локтя.

Жуткий инцидент попал в объектив камеры внешнего наблюдения.

Взрыв в Харькове

Вечером 8 июня в Харькове мужчина бросил гранату в компанию молодежи, в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Всех пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения. Правонарушителя задержали.

Позже стало известно, что в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести доставили пятерых пострадавших.

10 июня Червонозаводский районный суд Харькова избрал в отношении 29-летнего мужчины, который бросил гранату, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Автор: Анастасия Горбачева