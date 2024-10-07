Когда "животных" спугнули, они быстро сбежали с места происшествия, утверждает очевидица.

В центре Одессы квадроберы до крови искусали пенсионерку и ее собаку.

Местные Telegram-каналы тиражируют видео с комментариями женщины, которая утверждает, что стала очевидицей жуткого происшествия. Женщина рассказала, что утром проходила через Старосенную площадь, которая находится напротив железнодорожного вокзала, где увидела, как двое неизвестных в капюшонах, в масках животных, с прикрепленными сзади хвостами напали на пожилую женщину.

Пострадавшая пенсионерка в это время выгуливала маленькую собаку. Очевидица предполагает, что нападавшие - несовершеннолетние, им, вероятно, по 12-14 лет. Она описала, как они, имитируя движения зверей и передвигаясь на четвереньках, принялись кусать потерпевшую:

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"Раньше я думала, что квадроберы - наивная детская игра, побегают дети с хвостами, с ушами и все… Но то, что увидела - не могу передать".

По словам очевидицы, она сразу не поняла, что происходит. "Два пацана или девки в капюшонах, с "ушами", в масках", с хвостами напали рано утром на старенькую бабульку. Она выгуливала собачку маленькую, лысую такую (вероятно, декоративной породы, - УНИАН). Напали на эту бабушку, начали за ноги хватать, она чуть инфаркт не получила", - сказала она.

Женщина добавила, что, когда домашняя собачка начала лаять, квадроберы напали и на нее - искусали животное до крови. "Я слышала, как она (собака, - УНИАН) визжит, они ее кусали…", - акцентирует женщина.

Она отмечает, что принялась громко кричать, чтобы спугнуть квадроберов, которые продолжали издеваться над старушкой и животным. В то же время на призывы о помощи отреагировал мужчина без определенного места жительства, который спал на улице и проснулся из-за громких криков. Он принялся бросать бутылки в квадроберов, и те убежали, продолжая подражать диким зверям.

"Погнали точно, как какие-то зверюги, в сторону улицы Водопроводной, так быстро… Собака скулит, бабка плачет... Там кровь… Это просто ужас", — акцентирует одесситка.

Она утверждает, что отдала пострадавшей свое полотенце, но не успела зафиксировать происходящее на видео. Обратилась ли пенсионерка в полицию, пока неизвестно.

Интересные новости - что уже сообщалось о квадроберах

Как сообщал УНИАН, квадроберы - молодежная субкультура, яка родом из Японии, представители которой с определенной долей серьезности ассоциируют себя с животными. Для квадроберов типично проявлять это, передвигаясь на четвереньках или облачаясь в соответствующие костюмы, чаще всего - звериные маски и накладные хвосты. Субкультура популярна среди детей и подростков, но ею также часто увлекаются взрослые молодые люди.

По мнению психологов, обычно это увлечение не представляет опасности для психического здоровья ребенка или подростка. В нормальных условиях квадробинг - просто веселая ролевая игра, хоть и несколько своеобразная. В то же время, существуют и потенциальные психологические риски - уход от реальности, трудности с самоидентификацией и т. д.

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