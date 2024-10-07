Квадробика - явление, которое уже приобрело свою популярность в мире, а с недавних пор квадроберы появились и на украинских улицах и соцсетях.

История квадробикиначалась в Японии. По некоторым источникам, ее начал спринтер Кеничи Ито. В детстве его якобы назали "обезьяной" из-за уникальной внешности. Противодействие буллингу тогда еще не было таким распространенным, как сейчас, однако мальчик понял, что прозвище стоит превратить в особенность. Ито разработал собственную технику передвижения на четырех конечностях. Она стала не только интересной физической активностью, но и своеобразной формой искусства, которая соединила движение и креативность.

В отличие от других (например, фурри или териантропов), которые идентифицируют себя с животными, квадроберы сосредотачиваются на спорте, хореографии и самовыражении. Их маски и костюмы - это элементы общего образа, которые помогают отвлечься от повседневных проблем, самовыразиться и снять стресс.

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Мотивация квадроберов разная. Некоторые из них просто ищут новых ощущений, кто-то - способ для самовыражения, возможность проявить свою индивидуальность и найти единомышленников, а кому-то просто хочется убежать от обыденности.

В любом случае, освоение новых физических навыков положительно влияет на самооценку, уверенность в себе (подростки развивают креативность, стимулируя творческое мышление и воображение) и общее психическое состояние. Ведь квадробика способствует снижению уровня стресса - физическая активность и погружение в альтернативную реальность помогают бороться с негативными эмоциями.

Однако существуют и потенциальные психологические риски:

Уход от реальности: чрезмерное увлечение квадробикой может привести к социальной дезадаптации. Трудности с самоидентификацией: постоянное "перевоплощение" в животных может затруднять формирование стабильной идентичности. Социальная стигматизация: непонимание со стороны общества может вызывать у квадробикеров психологический дискомфорт.

Что же нужно знать о квадробике подростков и как на это реагировать взрослым?

Важно помнить, что ведущей деятельностью для детей является игра. И играть с перевоплощением для них полезно (так подростки испытывают мир и окружение на прочность, поэтому демонстративное поведение является нормой).

Учитывая то, что квадробика - своеобразный элемент ухода от реальности, которая иногда бывает не очень приятной, стоит задать себе вопрос: какую реальность создают для детей взрослые и приятно ли им "возвращаться" в нее? Поэтому важно показывать ребенку полное понимание и поддержку. Ведь если ругать, высмеивать, запрещать - это только усилит желание сопротивляться.

В семье должна царить атмосфера любви и поддержки.

Родители могут и должны открыто высказывать свое мнение о новой деятельности ребенка, потому что дети очень чувствительны ко лжи. Однако, делать это нужно экологично - во время такого разговора следует уважать личность ребенка и его право на самовыражение. В этом контексте также важно объяснять, что ребенок может быть причастен к новой субкультуре, но при этом не причинять опасности себе и другим, не нарушать границы других людей и животных.

И сверхважно обращать внимание на следующие факторы:

не влияет ли новое увлечение на полноценную жизнь подростка;

не ухудшается ли взаимодействие и коммуникация ребенка с друзьями и близкими, которые не поддерживают новое увлечение;

не становится ли хуже качество обучения из-за снижения внимания ребенка и его увлечения новой субкультурой;

сколько времени и сил занимает новое увлечение и не вытесняет ли оно другие важные сферы жизни.

Агрессивные действия к другим, долгое пребывание в образе, резкое изменение привычных реакций - все это должно стать теми "флажками", которые будут сигнализировать, что стоит обратиться за помощью к специалистам.

Дарья Аитова, руководитель программного отдела "СоДействие ради детей", психолог