В Запорожье четыре грузовых вагона сошли с рельсов, поэтому пассажирские рейсы изменили маршруты / фото REUTERS

Под станцией Запорожье-2, что в Александровском районе города Запорожья, четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом утром 29 августа сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1. 

В частности, ожидается задержка до 2 часов поездов: 

  • №72 Киев-Запорожье,
  • №142 Мариуполь-Одесса,
  • №120 Запорожье-Львов,
  • №119 Львов-Запорожье,
  • №116 Киев - Бердянск.

"Извиняемся за неудобства и просим пассажиров внимательно следить за обновлениями информации", - отметили в "Укрзализныце".

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Автор: Катерина Комолова