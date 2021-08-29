В Запорожье четыре грузовых вагона сошли с рельсов, поэтому пассажирские рейсы изменили маршруты / фото REUTERS
Под станцией Запорожье-2, что в Александровском районе города Запорожья, четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов.
Об этом утром 29 августа сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1.
В частности, ожидается задержка до 2 часов поездов:
- №72 Киев-Запорожье,
- №142 Мариуполь-Одесса,
- №120 Запорожье-Львов,
- №119 Львов-Запорожье,
- №116 Киев - Бердянск.
"Извиняемся за неудобства и просим пассажиров внимательно следить за обновлениями информации", - отметили в "Укрзализныце".
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