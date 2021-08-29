Из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту.

Под станцией Запорожье-2, что в Александровском районе города Запорожья, четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом утром 29 августа сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1.

В частности, ожидается задержка до 2 часов поездов:

№72 Киев-Запорожье,

№142 Мариуполь-Одесса,

№120 Запорожье-Львов,

№119 Львов-Запорожье,

№116 Киев - Бердянск.

"Извиняемся за неудобства и просим пассажиров внимательно следить за обновлениями информации", - отметили в "Укрзализныце".

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Автор: Катерина Комолова