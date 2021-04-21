К организации незаконной схемы причастен бывший руководитель Одесского областного совета.

В Одессе бывшего сотрудника подразделения Национальной академии аграрных наук (НААН) подозревают в присвоении почти 2 млн грн.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 20 апреля сообщено о подозрении бывшему агроному одного из подразделений Одесской государственной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук Украины в присвоении вверенного ему имущества академии в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украина).

Следствием установлено, что агроном-энтомолог, получив в 2018 году минеральные удобрения общей стоимостью более 1,9 млн грн для использования в хозяйственной деятельности госпредприятия, по назначению их не применил, а фактически присвоил.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как уточнили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, вышеназванный злоумышленник – участник коррупционной схемы, организованной в Одессе при участии бывшего руководства областного совета.

«В декабре прошлого года СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную бывшим руководством Одесского областного совета и директорами ряда госпредприятий. Они незаконно использовали земли Национальной академии аграрных наук», - сообщили в управлении.

По данным следствия, схема заключалась в нецелевом использовании земельных участков Одесской государственной опытной станции НААН.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организатором противоправной деятельности является один из бывших руководителей Одесского облсовета. Он задействовал две подконтрольные коммерческие структуры и в сговоре с руководителями ряда госпредприятий «способствовал» оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях академии.

Как отмечают в спецслужбе, в 2020-2021 годах правоохранители провели 45 обысков по фактическим адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях, юридическим и фактическим адресам коммерческих структур, задействованных в преступной схеме. По результатам следственных действий изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированных и расположенных на территории РФ.

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Автор: Лариса Козовая