Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривень.

В Одессе будут судить двух арестантов, которые, находясь в СИЗО, получали выплаты для переселенцев.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что лица, находившиеся в Одесском следственном изоляторе, зарегистрированы в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Мошенническим путем они зарегистрировались на платформе "Дія" как переселенцы с указанных территорий и в дальнейшем получали денежную поддержку от государства – около 2 тыс. грн ежемесячно.

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"В частности, уроженец Херсона, находясь под стражей в следственном изоляторе по обвинению в имущественном преступлении, через мобильное приложение "Портал Дія" заполнил форму с указанием недостоверной информации в отношении своего места пребывания и статуса и получил 8 тыс. грн государственной помощи", - говорится в сообщении. Этот мужчина уже отбывает наказание в исправительной колонии за ранее совершенное преступление – кражу.

По данным пресс-службы, по той же схеме уроженка Луганской области, находясь в СИЗО, получила 14 тыс. грн выплат. Ранее ее задержали за сбыт на территории Одесской области оружия из зоны боевых действий.

В настоящее время обвинительный акт по данному преступлению (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины) находится на рассмотрении в Суворовском районном суде Одессы.

В прокуратуре отметили, что своими противоправными действиями (незаконно получив деньги как переселенцы) обвиняемые причинили материальный ущерб государственному бюджету Украины в лице Министерства социальной политики Украины на общую сумму 22 тыс. грн.

Злоупотребления с получением выплат для вынужденных переселенцев

В сентябре одесская полиция сообщила о разоблачении шестерых заключенных, которые незаконно оформили и получали помощь для вынужденных переселенцев. Правоохранители установили уроженцев областей, где ведутся активные боевые действия. Они были задержаны в Одессе за совершение преступлений еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В Одесской области из-за увеличения интенсивности боевых действий ожидают роста потока переселенцев. Поэтому там планируют создать дополнительные 49 тыс. мест для размещения эвакуированного населения