В среднем за месяц в регионе регистрируется от 16 тыс. до 20 тыс. вынужденных переселенцев.

В Одесской области из-за увеличения интенсивности боевых действий ожидают роста потока переселенцев. Поэтому там планируют создать дополнительные 49 тыс. мест для размещения эвакуированного населения

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информируя жителей о событиях в регионе за 200 дней полномасштабной войны.

"Учитывая рост интенсивности боевых действий, направленных на деоккупацию определенных территорий нашей страны, ожидается рост потока вынужденных переселенцев, а на определенных территориях может быть объявлена эвакуация мирных жителей", - сказал Марченко.

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Поэтому в Одесской области планируют создать дополнительные 49 тыс. мест для размещения эвакуированного населения. Сейчас есть лишь 13 тыс. свободных мест, чего, по словам Марченко, недостаточно, учитывая то, что 70% зданий, где они расположены, требуют текущего или капитального ремонта, дооборудование мебелью и средствами для обогрева.

По информации Марченко, сейчас в Одесской области созданы условия для эффективной поддержки внутренне перемещенных лиц в местах их прибытия с привлечением транспортных компаний и волонтерских центров. В среднем за месяц регистрируется от 16 тыс. до 20 тыс человек.

"Как пример, только за прошедшие два месяца в Одесской области зарегистрировано около 33 тыс. внутренне перемещенных лиц", - добавил глава ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцам рассказали, можно ли возвращаться на деоккупированные территории.

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