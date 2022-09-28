Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.

Одесский городской совет не поддержал демонтаж и перенос в Одесский историко-краеведческий музей памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

Как передает корреспондент УНИАН, указанный вопрос был последним на повестке дня сессии, которая состоялась сегодня, 28 сентября.

В ходе заседания депутат Андрей Вагапов заявил, что монумент является маркером "русского мира" и ему не место в украинской Одессе.

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"Этот маркер нам навязывают с обретением независимости, но с 2000-х годов это произошло путем установления памятников (Екатерине II – УНИАН). В 2007 году – в Одессе, планировали установить в Симферополе в 2007-м, но установили в 2016-ом. В Севастополе – в 2008-м, в Тирасполе – оккупированный район Молдовы...", - сказал Вагапов.

Он добавил, что РФ устанавливает такие памятники на украинских землях, которые оккупирует. Например, планируют это сделать в Херсоне и Луганске.

Депутат Олег Звягин отметил, что сейчас памятник "Основателям Одессы" не охраняется и уже неоднократно подвергался нападениям, в частности, его обливали красной краской. В то же время часть монументальной композиции является старинной (сохранилась с 19 века), поэтому надо ее перенести в музей.

Из 39 депутатов, присутствующих на сессии, за демонтаж и перенос памятника в музей проголосовали 17 избранников, один – воздержался, 21 – не голосовал. Таким образом, решение не принято.

Скандал с памятником Екатерине II в Одессе: что известно

19 сентября состоялись общественные обсуждения в форме интернет-конференции относительно судьбы памятника "Основателям Одессы, центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II".

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести.

21 сентября начался электронный опрос местных жителей, который будет проводиться до 20 октября на вебпортале "Социально активный гражданин". На вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади в г. Одесса?", предлагается семь вариантов ответов. В частности, демонтировать с памятника имперские символы, демонтировать только скульптуру Екатерины II, снести памятник полностью. Также предлагается отложить решение вопроса о судьбе памятника до завершения военного положения, сохранить памятник на своем месте без изменений или сохранить на месте, дополнив историческую информацию о деятельности Екатерины II. Седьмой вариант – сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.