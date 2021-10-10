В Одессе беременную не пускали по кругу, узнали журналисты.

Информация о том, что в Одессе беременная женщина познакомилась с мужчинами возле супермаркета и была изнасилована ими по очереди, оказалась фейком.

Женщина сама придумала жуткую историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытой посуды, сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на сведения полиции.

По данным журналистов, псевдопострадавшая забрала заявление из полиции после того, как конфликтная ситуация разрешилась.

Читайте такжеВ Одессе голая женщина устроила "показательное выступление" (видео)Беременная познакомилась с мужчинами в Одессе на ул. Ильфа и Петрова, 53 у АТБ, они пригласили ее поесть и пустили по кругу, говорилось в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

Позже журналисты узнали в полиции, что правоохранителям поступало заявление о групповом изнасиловании, однако оно оказалось фейковым – "пострадавшую" не насиловали.

Ранее в Одессе произошел пикантный инцидент – мужчина в соцсети познакомился с 40-летней женщиной, выслал ей интимные фото и попался на "крючок". Злоумышленница требовала от собеседника деньги, угрожая обнародовать снимки.

Сначала мужчина заплатил деньги новой знакомой, однако она начала "повышать ставки". Позже потерпевший обратился в полицию, и вымогательницу задержали.

Автор: Екатерина Присяжнюк