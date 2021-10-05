Виртуальная знакомая вымогала у мужчины деньги, сообщили правоохранители.

В Одессе 40-летняя злоумышленница требовала от мужчины деньги, угрожая обнародовать интимные фото, на которых он есть.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозреваемая и потерпевший познакомились в социальных сетях.

В ходе знакомства мужчина поделился со своей виртуальной знакомой фотоснимками, на которых он запечатлен обнаженным. Получив эти фото, она начала его шантажировать.

"Правонарушительница хотела получить материальное вознаграждение, угрожая распространить откровенные фотографии, которыми он поделился с ней во время общения в социальной сети. Опасаясь за свою репутацию, мужчина прислал виртуальной знакомой 4 тыс. грн. Но злоумышленница продолжила его шантажировать, повышая суммы", – рассказали в главке.

Читайте такжеУ политиков и бизнесменов требовали деньги за снятие с сайтов "компромата": разоблачена схемаКак отмечается, когда шантажистка повысила "откупные" до 30 тыс. грн, одессит обратился за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и во время санкционированного обыска в ее квартире изъяли доказательства причастности к противоправным действиям.

Следователи объявили 40-летней фигурантке подозрение по ч. 1 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. За вымогательство ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователи объявили 40-летней фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. За вымогательство ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что в Украине коллекторы шантажировали должника клеветой о сексуальных домогательствах и получили наказание от Национального банка государства.

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Автор: Лариса Козовая