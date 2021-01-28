Житель Никополя взорвал самодельную взрывчатку на территории местного детского сада. Пострадавших нет.
Об этом сообщает полиция Никополя в Facebook.
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О взрыве вблизи котельной заведения полицию проинформировала заведующая садиком. Во время осмотра правоохранители изъяли останки неизвестного самодельного взрывного устройства и направили их на экспертизу.
Полиция установила, что к инциденту причастен 37-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Во время допроса задержанный пояснил, что приобрел петарду в магазине фейерверков за 55 гривень, а скотчем перемотал, "чтобы громче взорвалось".
Следователи открыли дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
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