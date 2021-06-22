Тот, кто поймает злоумышленника, получит премию.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил "охоту" на тех, кто разрисовывает стены рекламой наркотиков.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Хуже всего в надписях, которые "украшают" заборы и фасады в городе даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай – это реклама наркотиков..." - написал Марцинкив.

Тому, кто поймает злоумышленника, дадут премию в размере 10 000 гривен.

"Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать. А потом удивляемся чему водитель под кайфом сбивает ребенка. Поэтому надо ловить, фотографировать, и наказывать", - подчеркнул он.

В Ивано-Франковске водитель "под кайфом" сбил ребенка

18 июня произошла жуткая авария - водитель в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе 5-летнего мальчика, который переходил дорогу с мамой.

По словам очевидцев, ребенок переходил проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода с мамой за руку, но внезапно выбежала вперед.

Подтвердилось, что водитель употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.

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Автор: Людмила Жерновская