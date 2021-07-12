Мужчина связал детей и нанес мальчику несколько ножевых ранений.

В Днепропетровской области скончался двухлетний ребёнок, которого порезал ножом бывший сожитель его матери.

Об этом сообщается в Telegram-канале Блог Кривого Рога.

"Двухлетний Миша, с которым зверски расправился экс-сожитель его мамы Сергей Федотов, сегодня скончался, не выходя из комы. Жуткую новость сообщила знакомая матери малыша, эту информацию уже подтвердили в полиции", - говорится в сообщении.

По словам медиков, у мальчика не было никаких шансов выздороветь.

"Умерший мозг, значительная потеря крови, поврежденные артерии и сосуды – всё это оказалось приговором для ребёнка", - говорится в сообщении.

Мужчина перерезал горло 2-летнему мальчику

Мужчина из мести бывшей возлюбленной порезал ее двухлетнего сына. За жизнь ребенка борются врачи. Мужчина связал детей и нанес мальчику несколько ножевых ранений в разные части тела, после чего скрылся.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софиевском районе поселка, где произошло преступление.

Софиевский районный суд 9 июля арестовал подозреваемого в покушении на убийство мальчика. Мужчина будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

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Автор: Людмила Жерновская