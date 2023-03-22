Мужчины 60-ти, 29-ти и 19-ти лет поехали по полю в лесополосу собирать дрова.

В Николаевской области в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине погибли трое мужчин. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Ужасная трагедия произошла сегодня на Снигиревщине. Оставленная орковская противотанковая мина унесла жизни трех мужчин – 60-ти, 29-ти и 19-ти лет", - отметил он.

По словам Шайхета, жители села Садовое поехали по полю в лесополосу собирать дрова, и в определенный момент машина взорвалась. В результате взрыва все трое сразу погибли.

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"Сейчас на месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС. Призываю, будьте максимально осторожны. Если обнаружили взрывоопасный предмет, сразу звоните 102", - добавил руководитель управления полиции.

Трагедии с боеприпасами

В Подольском районе Киева от взрыва гранаты погиб мужчина. Граната детонировала прямо в руках 29-летнего мужчины. Он мгновенно погиб.

В Херсонской области мужчина потерял ногу, подорвавшись на российской мине.

На Херсонщине также подорвались четверо пиротехников. Специалисты-взрывотехники прибыли на Херсонщину из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминировочных работ взорвался боеприпас.

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