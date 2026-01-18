Механики назвали 5 популярных автомобилей, которые не стоит покупать, и вот почему

Эксперты заявили, что у этих автомобилей много проблем.

Некоторые автомобили привлекают к себе очень много внимания и становятся бестселлерами. Тем не менее, далеко не все такие модели стоит покупать.

Эксперты в комментарии GoBankingRates назвали 5 очень популярных автомобилей, которые они не рекомендуют покупать. По их словам, это переоцененные модели.

Какие популярные автомобили не стоит покупать

Jeep Wrangler

Автомобильный эксперт из AutoInsurance.org Мелани Муссон в разговоре с журналистами признала, что Jeep Wrangler имеет статус культовой модели. Тем не менее, по ее словам, у этого внедорожника много проблем.

Муссон отметила, что у Jeep Wrangler довольно часто выходит из строя коробка передач. Также она подчеркнула, что автомобили Jeep преследуют проблемы с электроникой.

Автомобильный эксперт и механик из JustAnswer Крис Пайл добавил, что электрическая версия Jeep Wrangler, которая должна выйти в 2028 году, вероятно, не будет лучше. Он заявил, что владельцев этого внедорожника не заботит расход топлива. По его словам, электрическая версия модели может хуже справляться с бездорожьем, что станет большим недостатком.

Lincoln Navigator и GMC Yukon Denali

Пайл считает, что большие внедорожники Lincoln Navigator и GMC Yukon Denali слишком переоценены. Он предупредил, что эти модели быстро теряют в цене.

Также эксперт отметил, что многие владельцы Lincoln Navigator и GMC Yukon Denali не используют эти автомобили по назначению. Он напомнил, что это просторные внедорожники, которые предназначены для семейных поездках, но их водители часто ездят в одиночку.

Land Rover Range Rover

Роскошный внедорожник Land Rover Range Rover привлекает стильным дизайном и премиальным интерьером. Тем не менее, как считает Муссон, эта модель быстро теряет в цене, отчасти из-за своей ненадежности.

"Трансмиссии Range Rover, как правило, не отличаются долговечностью", - добавила эксперт.

Также Муссон рассказала, что у этого внедорожника часто выходят из строя элементы подвески. Она предупредила, что это может привести к дискомфорту при поездках.

Ford F-150 Lightning

По словам Муссон, сама идея полностью электрического пикапа более привлекательна, чем реальность. Она отметила, что Ford F-150 Lightning хуже справляется с ролью "рабочей лошадки", чем бензиновая и дизельная версии модели.

"Lightning обладает большой мощностью и может быть увлекательным в управлении, но его частые проблемы, скорее всего, сведут вас с ума. Электрические проблемы могут варьироваться от полного выхода из строя всей системы до неисправности задней двери. Подвеска недостаточно прочная, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию, и имеет склонность к поломкам", - добавила эксперт.

Каких автомобилей следует избегать

Ранее в Jalopnik назвали автомобили, которые не стоит покупать. По словам экспертов, у этих автомобилей слишком много проблем.

Эксперты призвали не покупать автомобили Jeep Wrangler, Alfa Romeo Giulia и Tonale, а также модели бренда Dodge. Кроме того, они не рекомендуют автомобили брендов GMC и Land Rover.

