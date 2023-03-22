Правоохранители заявили, что граната взорвалась у мужчины прямо в руках.

В Подольском районе Киева сообщили о трагической судьбе еще одного "игрока" с боеприпасами, который погиб в результате детонации гранаты.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве. По данным правоохранителей, инцидент произошел 22 марта. Главным "фигурантом" происшествия стал 29-летний мужчина.

"Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что на переулке Цветочном был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, опасный боеприпас сдетонировал прямо в руках мужчины. Он мгновенно погиб.

Сейчас дополнительные обстоятельства по этому делу устанавливают. Предварительно, дело квалифицировали как умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Правоохранители регулярно находят у жителей Киева и области гранаты

Напомним, что из-за активных боевых действий на территории Украины правоохранители регулярно изымают у украинцев разнообразные опасные боеприпасы. Не исключением стали и жители Киевской области.

Буквально на прошлой неделе молодой парень принес в собственный дом гранату и из-за этого подорвался. Ему был всего 21 год.

Также недавно житель столицы решил принести гранату в метро. Его задержали на одной из центральных станций "Минская".

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