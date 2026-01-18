Мирные переговоры в США: Умеров рассказал, что обсуждали делегации

Секретарь СНБО Украины рассказал, что делегацию США проинформировали об атаках России на энергетику Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров поделился, что украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Умеров отметил, что в течение двух дней он вместе с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией работали в США.

Секретарь СНБО добавил, что с американской стороны в консультациях приняли участие Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Видео дня

"Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины", - написал Умеров.

Также он добавил, что они предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины. Умеров подчеркнул, что фокус был на практических механизмах их реализации и имплементации.

"Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе", - добавил секретарь СНБО.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже состоялось несколько раундов переговоров и Умеров доложил ему о встрече с представителями президента США Дональда Трампа.

"Украинская команда информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине и постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", - заявил Зеленский.

Переговоры с США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече в Майами с представителями США должна доказать, что Украина никогда не была препятствием на пути к миру, тогда как Россия постоянным воздушным террором дискредитирует дипломатический процесс. Зеленский подчеркнул, что российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Он отметил, что американская сторона должна это понимать.

Также мы писали, что новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя свое участие в переговорах с представителями США, подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир и украинская делегация будет работать на результат.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что переговорные команды Украины и США должны доработать два документа, которые могут быть подписаны в Давосе во время Всемирного экономического форума. Стефанишина добавила, что речь идет о соглашении о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: