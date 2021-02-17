В департаменте ЖКХ говорят, что жильцам следует самим выселять незваных квартирантов.

В Николаеве в подвале жилого дома поселилась пара бездомных из Херсона. Мужчина и женщина обустроили относительно уютное жилье – с мебелью, светом и горячей водой. Однако местные жители возмущены и требуют от городских служб выселить своих новых соседей.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. 39-летняя Валентина Карп с гордостью показала журналистам свое жилье: в подвал провели свет и собрали мебель с ближайших мусорников, а горячую воду берут из системы отопления.

Очевидно, супруги собираются рожать в этом доме ребенка - женщина находится на последних месяцах беременности.

Валентина и ее муж Андрей говорят – вынуждены жить в подвале, потому что деньги, которые они заработали тяжелым трудом в поле – украли. Пара объяснила: в центре для бездомных мужчин и женщин селят отдельно. Поэтому они и переехали в этот подвал.

По словам супругов, в подвал их пустили местные, чтобы помещение охраняли. Однако жители дома эти слова опровергают, и говорят, что опасаются такого соседства.

В департаменте ЖКХ говорят – жильцам следует самим выселять незваных квартирантов. Люди вызвали полицию. Полицейские увидели женщину на последних месяцах беременности, вызвали скорую. Медикам понадобился час, чтобы уговорить Валентину поехать с ними. Собираясь в больницу женщина призналась, что после родов ребенка оставит в больнице, а заберет позже.

Этот ребенок будет у Валентины седьмым. Остальные шестеро живут в Херсонской области. Пока Андрей поехал с любимой в больницу - полиция позвонила в соцслужбы, чтобы пару вместе поселили в приюте. По крайней мере, пока им не восстановят утерянные документы.

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Автор: Дмитрий Захаров