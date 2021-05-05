В Николаеве из реки выловили тело 20-летней Екатерины Билоненко, которая пропала два дня назад.
Об этом сообщает полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.
"К сожалению, сегодня утром тело 20-летней разыскиваемой было обнаружено в реке, предварительно, без внешних признаков насильственной смерти», - говорится в сообщении.
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По указанному факту, как того требует процедура в подобных случаях, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Известно, что Билоненко Екатерина Олеговна 2000 года рождения 3 мая примерно в 16:00 ушла из дома и не вернулась.
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