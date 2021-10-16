Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатировал, что в Украине выявлено много случаев мошенничества с COVID-документами.

Разоблаченных на подделках COVID-документов врачей отстраняют от работы.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

Министр признал, что в Украине есть случаи мошенничества с COVID-документами. В частности, мошенники пользуются печатями и бланками медучреждений и продают гражданам поддельные документы.

Также есть недобросовестные медицинские работники.

Читайте такжеСкандал в школе Днепра: учительница приходила пьяной на уроки и поплатилась

"И там, где зафиксированы такие факты, сразу начинаются уголовные дела, эти врачи отстраняются от работы. Есть уже факты увольнения", - отметил Ляшко.

По его словам, ему известно о трех таких уголовных производствах.

"Сейчас много зафиксированных фактов. Следствие ведется по факту. Я точно знаю о трех случаях, где начаты уголовные производства и где главный врач принял решение об отстранении этого работника, который сознательно нарушал", - заявил министр.

Подделка COVID-документов: что известно

В начале октября в Павлограде суд объявил приговор врачу за подделку COVID сертификатов. Суд обязал врача выплатить штраф в размере 34 тыс. грн, также его на год лишили права на деятельность по специальности.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в конце сентября по фактам мошеннических действий с ковид-документами в Украине было начато 12 производств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал убеждение, что медики за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Автор: Анна Нагорная