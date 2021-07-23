Водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет.

В Луганской области микроавтобус с шестью пассажирами слетел в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек госпитализированы в больницу с травмами.

Об этом сообщили в полиции Луганской области в Facebook.

ДТП произошло сегодня днем на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк". Пассажирский автомобиль Mersedes-Benz Sprinter двигался из Станицы Луганской в город Харьков с шестью пассажирами.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, пятеро из них были госпитализированы.

Как ранее сообщал УНИАН, маршрутка с пассажирами перевернулась на Гостомельской трассе под Киевом. На место авария приехало много машин "скорой помощи".

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением, из-за чего авто выехало на обочину и перевернулась. На момент ДТП в автобусе находились люди.

Автор: Светлана Закелова