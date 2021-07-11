В результате аварии пострадали восемь человек.

Маршрутка с пассажирами перевернулась на Гостомельской трассе под Киевом. На место аварии приехало много машин "скорой помощи".

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением, из-за чего авто выехало на обочину и перевернулась. На момент ДТП в автобусе находились люди.

На место инцидента прибыло четыре машины "скорой помощи". На месте аварии также работают спасатели, которые пытаются освободить пассажиров из маршрутки.

Позже стало известно, что маршрутка перевернулась после столкновения с легковым автомобилем Hyundai. По словам водителя легковушки, маршрутка пыталась обогнать и подрезала его, после чего водитель автобуса не справился с управлением и авто перевернулось.

Маршрутка ехала из Тетерева в Киев. На момент аварии в салоне находились 12 человек, из них восемь получили травмы. При этом двоих вытащили спасатели, у людей, предварительно, переломы костей.

Из-за аварии на Гостомельской трассе образовалась пробка.

Как ранее сообщал УНИАН, на трассе М05 под Киевом ночью произошло ДТП с двумя грузовиками. К двум часам ночи в направлении Киева образовалась пробка длиной около 5 километров.

По словам свидетелей, водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, который двигался с Одесского направления на Киев, и начал делать разворот. В это время в него въехал перевозчик автомобилей. Водителя последнего пришлось вырезать из кабины грузовика, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Автор: Анастасия Горбачева