Пострадавшие госпитализированы.

Сегодня в курортной зоне Одессы в ДТП с участием трех автомобилей пострадали четыре человека, в числе которых ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла вечером в Суворовском районе города, на Николаевской дороге.

По предварительным данным, водитель на Mitsubishi в районе магазина Metro не справился с управлением, наехал на бордюр, в результате авто перевернулось на Hyundai. Отмечается, что вторая иномарка выезжала с территории пляжа "Малибу".

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Затем Hyundai от удара отбросило в припаркованную "Волгу".

По предварительным данным, пострадали четыре человека – двое взрослых – водители иномарок, ребенок, а также находившийся на тротуаре продавец барбекю-гриль.

Потерпевшие госпитализированы. Из-за аварии затруднено движение автотранспорта и трамваев.

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Автор: Лариса Козовая