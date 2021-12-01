65-летняя женщина, которой в ужасном ДТП оторвало голову, переходила дорогу не на пешеходном переходе.

На Закарпатье произошло ужасное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее по дороге. В аварии пострадавшей оторвало голову.

Об этом сообщает издание "Район. Свалява".

ДТП произошло 1 декабря в Мукачевском районе Закарпатья, в Сваляве, примерно в 12:00. Как сообщили очевидцы, фура задела женщину на дороге по улице Освобождения. Водитель грузовика не заметил аварию и продолжил ехать. Фура протянула женщину около 200 метров.

Свидетели ДТП также сообщили, что женщине в ужасном ДТП оторвало голову. По информации, пострадавшей было 65 лет, она была жительницей Свалявы. Водитель фуры мог не заметить женщину под колесами грузовика, потому что та якобы переходила дорогу не на "зебре".

Читайте такжеВ Киеве пьяный автомойщик решил "покататься" на "Тесле" клиента и попал в аварию (фото)В полиции ДТП пока не комментировали. Однако, как сообщили очевидцы, правоохранители перекрыли улицу. Сейчас они работают над установлением всех обстоятельств ужасного ДТП, в котором погибла женщина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области на трассе водитель автомобиля смертельно травмировал мужчину и скрылся. На теле пострадавшего были травмы, характерные для полученных в результате наезда автомобиля.

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Автор: Полина Кузенко