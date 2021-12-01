После огласки в сети сообщение в школьной группе исчезло.

Родительский комитет Покровского лицея Кривого Рога приобрел один пневматический пистолет Макарова для учебно-воспитательного процесса.

Об этом говорится в сообщении школы в Facebook.

Оружие взрослые подарили, чтобы их дети учились стрелять во время уроков "Защиты Украины".

"Поддержка родительской общины нашего лицея продолжается. С целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практического оттачивания юношами и девушками мастерства по стрельбе, с учетом пожеланий лицеистов, очередное приобретение пневматического оружия, а именно пистолета "МАКАРОВ", – информирует администрация учебного заведения.

После огласки в сети сообщение в школьной группе исчезло.

Использование пневматического оружия во время уроков "Защиты Украины" содержится в учительских конспектах 10-го класса.

Школьная программа предусматривает огневую подготовку старшеклассников, в частности – обращение со стрелковым оружием, изучение строения пневматической винтовки и стрельбы из нее, обучение соответствующих команд.

Пневматика - это не боевое оружие, однако с его помощью можно нанести серьезные травмы человеку или даже убить. Некоторые ее подвиды все же требуют специальных разрешительных документов.

В Украине законодательная база позволяет свободно использовать оружие, калибр пули которого не более 4,5 миллиметров.

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Автор: Виолетта Орлова