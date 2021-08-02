В пгт Кирилловка Запорожской области в результате столкновения гидроскутера и надувного "банана" пострадали 4 человека.
Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Отмечается, что медицинская помощь была оказана четырем лицам: мужчинам 30 и 41-го года, женщине 43 лет и мальчику 9 лет.
"Двое были госпитализированы в больницу: мужчину 30 лет с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и женщину 43 лет с закрытой травмой правого бедра", - говорится в сообщении.
По информации центра, инцидент произошел 1 августа. На месте происшествия работали 2 фельдшерские бригады ЭМП.
Напомним, что Кирилловка в этом году потерпает от нашествия медуз.
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Нашествие медуз в Украине
- В июле на пляжах Азовского моря наблюдалось настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.
- Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост количества медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.
- Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.
- На днях в соцсетях сообщили об исчезновении тысяч медуз в курортной Кирилловке.