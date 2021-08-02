Медицинская помощь была оказана четырем пострадавшим.

В пгт Кирилловка Запорожской области в результате столкновения гидроскутера и надувного "банана" пострадали 4 человека.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Отмечается, что медицинская помощь была оказана четырем лицам: мужчинам 30 и 41-го года, женщине 43 лет и мальчику 9 лет.

"Двое были госпитализированы в больницу: мужчину 30 лет с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и женщину 43 лет с закрытой травмой правого бедра", - говорится в сообщении.

По информации центра, инцидент произошел 1 августа. На месте происшествия работали 2 фельдшерские бригады ЭМП.

Напомним, что Кирилловка в этом году потерпает от нашествия медуз.

В июле на пляжах Азовского моря наблюдалось настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост количества медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

На днях в соцсетях сообщили об исчезновении тысяч медуз в курортной Кирилловке.

Автор: Светлана Макринская