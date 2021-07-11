Погибшим оказался 49-летний житель Винницы.

В поселке Кирилловка Запорожской области возле одной из баз отдыха погиб на воде мужчина.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, происшествие случилось 10 июля в 17:35.

По словам родственников погибшего, мужчина ушел купаться в море и пропал из виду.

Отдыхающие обнаружили тело мужчины без признаков жизни и вынесли на берег. Утопленника пытались реанимировать, но врачи скорой констатировали смерть. Погибшим оказался 49-летний житель г. Винница.

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Обстоятельства смерти мужчины расследуются, тело передали для проведения судмедэкспертизы.

Ранее в городе Золочев Львовской области спасатели достали из воды тело местной жительницы 1999 года рождения. Девушка исчезла во время купания в озере с подругами 9 июля.

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Автор: Дмитрий Захаров