После обстрелов 10 октября в области было введено дистанционное обучение.

В среду, 26 октября, все учебные заведения Киевской области смогут возобновить обучение в очном и смешанном форматах.

Как сообщает Киевская областная военная администрация, такое решение было принято 24 октября на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

"Ситуация в области позволяет восстановить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии обустроенного укрытия", - говорится в сообщении.

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Указано, что о любых изменениях в организации образовательного процесса будет проинформировано дополнительно.

Почему в Киевской области перевели детей на "дистанционку"

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила массированные ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмировано 108. Повреждения получили 205 объектов, в частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры.

14 октября КОВА сообщила, что все учебные заведения Киевщины из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов будут работать дистанционно. 21 октября в КОВА отмечали, что дистанционное обучение в Киевской области продолжится с 24 по 28 октября.

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