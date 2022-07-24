Один из раненых в тяжелом состоянии.

В Мариуполе пьяные военные оккупанты бросили гранату в частный двор, в результате чего ранены двое жителей.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера около 20:15 в районе ул. Гранитная прогремел взрыв. Причина - взрыв гранаты в частном дворе. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме из "днр войска") громко гуляли. Местный житель сделал замечание... оккупанты бросили гранату в его двор. Двое гражданских ранены, один в тяжелом состоянии", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев просто ради забавы.

Как сообщал УНИАН, 22 июля российские оккупанты на выходные закрывают Мариуполь на въезд и выезд для проведения усиленных фильтрационных и антипартизанских мероприятий. Андрющенко призвал жителей быть настороже и не подвергать себя опасности.

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