Ранее злоумышленник уже задерживался полицией Киевщины за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой.

В Киевской области врач-потрошитель зверски убил случайного прохожего, нанеся ему 11 колото-резаных ран.

Как рассказали в полиции Киевщины, инцидент на Таращанском мосту в Белой Церкви произошел 8 июля около 22:45, когда потерпевший возвращался домой.

"Посреди моста на него напал неизвестный и нанес ножом телесные повреждения. Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный мужчина. Он, не прекращая движение, сообщил об указанном происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего 48-летнего мужчину с колото-резаными ранениями доставили в больницу, но во время проведения реанимационных мероприятий он скончался.

Нападавшим оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. "Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Как выяснилось, нападавший уже задерживался полицией Киевщины за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Небитов.

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Автор: Александр Топчий