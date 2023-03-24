Правоохранители проводят расследование инцидента.

В четверг, 23 марта 2023 года, в Березани Киевской области произошел громкий инцидент. Во время сессии городского совета мужчина напал на военного.

"Около 20:50 обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", – сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что пострадавшим является 30-летний военнослужащий. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские начали досудебное расследования по факту умышленого нанесения легких телесных повреждений.

Видео дня

В социальных сетях утверждают, что мужчиной, который ударил военного, является сын мэра Березани Владимира Тимченко – Сергей Тимченко.

Инциденты в Киевской области

В Ирпене Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона на восьмом этаже. 43-летнего мужчину, открывавшего огонь, задержали правоохранители. Его разыскали недалеко от места жительства.

В Киеве от детонации снаряда погиб 29-летний мужчина. Граната взорвалась у него в руках, он скончался мгновенно.

Кроме того, в Вишневом Киевской области женщина выбросила младенца с пятого этажа. 2-месячного мальчика доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: