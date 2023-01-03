Во время оформления протокола на нетрезвого водителя к копам начал приставать местный депутат и устроил конфликт.

В поселке Ракитное под Киевом местный депутат оказал сопротивление и угрожал расправой полицейским. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел еще 24 декабря, но стало известно о нем только сейчас. Как сообщается, около полуночи – во время действия комендантского часа – патрульные заметили вблизи АЗС автомобиль "Audi", водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

Пока копы оформляли протокол, на место происшествия прибыл на автомобиле 65-летний местный депутат и начал ссору с полицейскими.

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"Депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, агрессивно себя вел по отношению к силовикам, законным требованиям которых оказывал неповиновение, сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, угрожая полицейским физической расправой. При попытке задержания депутат оказал сопротивление и скрылся с места происшествия", – рассказали в полиции.

По факту этих событий в полиции открыли дело в соответствии с ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Удалось ли в конце концов задержать депутата, в полиции не уточняют.

Комендантский час в столичном регионе

В Киеве и области с начала полномасштабного вторжения России действует комендантский час. На текущий момент запрещено выходить на улицу без спецразрешения с 23 часов вечера до 5 часов утра. Это ограничение не отменяли даже в новогоднюю ночь.

Примечательно, что комендантский час позволяет ловить не только вероятных диверсантов, но и обычных преступников. В частности, во Львове в запрещенное время на улице задержали женщину, которая два года скрывалась от правоохранителей.

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