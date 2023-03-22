У злоумышленника был стартовый пистолет и холодное оружие, отметили в полиции.

В Ирпене задержали мужчину, который стрелял из стартового пистолета с балкона.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. "Стрелял с балкона на 8 этаже: полицейские Киевcкой области задержали хулигана в Ирпене. Инцидент произошел во дворе многоэтажки. Правоохранители выяснили, что выстрелы совершил житель одной из квартир", - отметил он.

По словам Небытова, 43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства.

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"У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие. Злоумышленник еще и пытался оказать злостное неповиновение законному распоряжению полицейского", - добавил глава полиции.

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Ранее стало известно, что в городе Вишневое, который находится под Киевом, 29-летняя мать выбросила с 5-го этажа своего младенца. Пострадал 2-месячный мальчик, его срочно госпитализировали, но ребенок скончался от полученных травм.

Правоохранители сообщили, что у женщины могла быть послеродовая депрессия.

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