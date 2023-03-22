Следователи предполагают, что у женщины была послеродовая депрессия.

В городе Вешнево Киевской области произошла трагедия - женщина выбросила с 5-го этажа младенца.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. "Мать выбросила младенца с 5 этажа. Трагедия произошла в городе Вишневое 21 марта. 2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб", - уточнил детали Небитов.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Они предполагают, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыто уголовное дело.

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Инциденты с младенцами

В Украине часто происходят инциденты с младенцами. В частности, часто фиксируются случаи, когда матери выбрасывают на мусорник, или в туалет новорожденных. Также был случай, когда отец избил своего маленького сына о детскую кроватку, потому что тот плакал и не хотел спать. В результате полученных травм ребенок погиб.

В Украине такие преступления обычно проходят по ч. 2 ст. 15, ст. 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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