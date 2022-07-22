Жертв и пострадавших нет.

Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор. К счастью, жертв и пострадавших нет. Водитель трактора телесных повреждений не получил", - заявил он.

По словам Кулебы, на месте уже работают спасатели и все необходимые службы.

"В который раз подчеркиваю быть внимательным и помнить об опасности! Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - напомнил глава Киевской ОВА.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине женщина подорвалась в лесу на вражеской мине.

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