В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, медики не смогли ее спасти.

На Киевщине погибла 65-летняя женщина, которая подорвалась на мине.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.

Согласно сообщению, вчера вечером жительница села Мила вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

За нарушение законов и обычаев войны полицейские начали досудебное расследование (ст. 438 УК).

Также отмечается, что взрывотехники обследуют прилегающие территории.

В полиции призвали жителей не посещать лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить на спецлинию "102".

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине подорвалось на мине авто с двумя гражданскими: один человек погиб.

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