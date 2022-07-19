На Киевщине погибла 65-летняя женщина, которая подорвалась на мине.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.
Согласно сообщению, вчера вечером жительница села Мила вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.
"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
За нарушение законов и обычаев войны полицейские начали досудебное расследование (ст. 438 УК).
Также отмечается, что взрывотехники обследуют прилегающие территории.
В полиции призвали жителей не посещать лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить на спецлинию "102".
Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине подорвалось на мине авто с двумя гражданскими: один человек погиб.